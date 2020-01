Elezioni Emilia Romagna: Bonaccini ha vinto grazie ai voti degli elettori del M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Bonaccini, il candidato del Partito Democratico alle Elezioni regionali in Emilia Romagna, ha vinto contro la leghista Lucia Borgonzoni grazie a uno scarto del 7,8%. Un piccolo ringraziamento va anche al Movimento 5 Stelle, che con la decisione di correre da solo (e i soli 3,5 punti percentuali raccolti) ha direzionato buona parte del suo elettorato Emiliano romagnolo verso il governatore uscente, contribuendo in modo fondamentale alla vittoria del democratico. Elezioni Emilia Romagna, il PD deve la vittoria anche al Movimento 5 Stelle A dimostrare l’importanza del Movimento 5 Stelle nel successo democratico è uno studio realizzato dall’Istituto Cattaneo, il quale ha analizzato flussi elettorali riferiti alle città di Forlì, Ferrara, Parma e Ravenna, mettendo in risalto il ruolo determinante dei pentastellati sull’esito del voto. Con una campagna elettorale ... urbanpost

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -