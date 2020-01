Elezioni Emilia-Romagna, a Bibbiano e al Pilastro vince il Pd. La Lega più votata a casa di Bersani. Bonaccini trionfa nelle città (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini l’aveva eletta a capitale personale della campagna elettorale. Ma a Bibbiano i 5.300 cittadini che si sono recati nelle sette sezioni elettorali, hanno preferito votare Stefano Bonaccini e il centrosinistra. Nella città che è diventata sua malgrado simbolo dell’inchiesta della procura di Reggio Emilia sugli affidi, dove il Carroccio e le Sardine hanno tenuto un comizio elettorale in contemporanea a tra tre giorni dal voto, il governatore uscente ha preso il 56% col Pd al 40%. Staccata Lucia Borgonzoni, ferma al 37% con la Lega al 29%. Alla fine, dunque, il comune della Val d’Enza è rimasto saldamente a votare per il Pd. La sconfitta del centrodestra alle regionali dell’Emilia Romagna passa anche dalla batosta in alcuni luoghi simbolo. Per esempio il Pilastro, il quartiere alla periferia di Bologna dove Salvini aveva improvvisato il blitz al ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -