Elezioni Emilia-Romagna 2020, Matteo Salvini in conferenza: “Il cambio è solo rimandato” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna 2020, Salvini in conferenza stampa con Lucia Borgonzoni Dopo la netta sconfitta alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, con il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha battuto la candidata leghista Lucia Borgonzoni, Matteo Salvini ci mette nuovamente la faccia e parla in conferenza stampa dall’hotel Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. “È evidente – ha detto Salvini, con Lucia Borgonzoni al suo fianco – che ci eravamo concentrati maggiormente sull’Emilia. Ma voglio esprimere la mia soddisfazione per la Calabria, dove la Lega non si era mai presentata in nessuna competizione regionale. Siamo testa a testa per essere primo partito del centrodestra: sarò in Calabria questa settimana per ringraziare gli elettori”. “In Emilia-Romagna entriamo con 13-14 consiglieri. Abbiamo fatto tanto, ... tpi

