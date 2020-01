Elezioni Calabria, trenino e balli di Gasparri e Tajani sulle note di “Gloria”: la festa di Forza Italia per la vittoria di Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Sono le due e mezza di notte e queste sono immagini che non avremmo potuto mostrarvi in fascia protetta“. E’ il commento sarcastico del direttore del TgLa7, Enrico Mentana, nel suo speciale dedicato all’esito delle Elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, alla festa che Forza Italia ha improvvisato per la vittoria della candidata di centrodestra Iole Santelli. L'articolo Elezioni Calabria, trenino e balli di Gasparri e Tajani sulle note di “Gloria”: la festa di Forza Italia per la vittoria di Santelli proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

