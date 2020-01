Elezioni Calabria: chi è Jole Santelli, il nuovo presidente della Regione (Di lunedì 27 gennaio 2020) A poco più di due ore dalla chiusura dei seggi i risultati delle Elezioni in Calabria sono praticamente certi: la deputata di Forza Italia, tra le file del partito di Silvio Berlusconi da ormai vent’anni, ha trionfati su tutti gli altri candidati. Contro di lei, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle e il civico Carlo Tansi non hanno potuto combattere: al momento Santelli raccoglie il 59,09% dei consensi, mentre Callipo il 28,3%. Elezioni Calabria, chi è Jole Santelli Jole Santelli è nata a Cosenza nel 1968. Laureata e specializzata in Diritto e procedura penale all’università La Sapienza di Roma, ha mosso i primi passi dell’attività legale nello studio di Cesare Previti. All’interno di Forza Italia dal 1994, da giugno 1996 inizia a collaborare con l’ufficio legislativo di Forza Italia al Senato, passando nel 1998 a ... urbanpost

