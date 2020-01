Eleonora Daniele, dedica alla figlia: “Un’emozione unica immaginarti…” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Eleonora Daniele è al settimo cielo, non vede l’ora di diventare madre, su Instagram posta una dedica per la figlia Eleonora Daniele è tornata ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime. La nota ed amata conduttriece a Storie Italiane, nella puntata andata in onda lo scorso 7 gennaio su Rai 1, si è lasciata sfuggire un’importante rivelazione. La Daniele ha rivelato pubblicamente di essere incinta, lei e il marito Giulio Tassoni tra pochi mesi diventereranno genitori per la prima volta. Eleonora si è detta davvero felice di poter finalmente condividere la sua immensa felicità con tutti. Di recente Eleonora Daniele ha parlato della gravidanza anche a Domenica In, durante la diretta ha chiesto a Mara Venier di essere la madrina di sua figlia. alla conduttrice e amica, parlando del fatto di essere rimasta incinta, ha ammesso “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, ... nonsolo.tv

