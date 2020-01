Eleonora Daniele a casa sua è così emozionata pensando a come sarà sua figlia (Foto) (Di lunedì 27 gennaio 2020) A 43 anni Eleonora Daniele pensava che non sarebbe più diventata mamma, era così forte il suo desiderio di avere un figlio che aveva quasi perso le speranze, capita a molte donne, così come poi succede che arriva l’emozione più bella (Foto). E se la sta godendo tutta quell’emozione la conduttrice che da quando ha annunciato in diretta a Storie Italiane che è incinta parla al plurale, ci racconta del suo pancione che cresce, mostra tutta la sua bellezza e come sempre la sua semplicità. Questa volta non nasconde le emozioni, Eleonora Daniele rende partecipe il suo pubblico e in un post sul suo profilo social scrive della sua attesa di conoscere sua figlia, Carlotta. Una domenica di pieno relax a casa, un fine settimana in pausa e tante coccole in tre. La Daniele è riuscita a non parlare della gravidanza per i primi mesi ma adesso non resiste e al quarto mese di gravidanza sfoggia ... ultimenotizieflash

