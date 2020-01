Eleonora Abbagnato lascia Opéra di Parigi perché "mia mamma è malata" (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'annuncio è arrivato sabato scorso nella puntata di Verissimo, su Canale 5: Eleonora Abbagnato lascia l'Opéra di Parigi per stare vicino alla mamma malata di leucemia. La ballerina di fama mondiale ha precisato che non si tratta di un addio alla danza, ma di una scelta arrivata e ponderata dopo un lungo periodo di riflessione. Effettivamente già nel 2017 aveva confessato pubblicamente di essere stata vicinissima alla scelta di prendersi dalla sua professione, proprio per assistere la mamma. Intervistata da Silvia Toffanin, la ballerina 42enne nata a Palermo e legata sentimentalmente all'ex calciatore azzurro Federico Balzaretti, ha detto:Ho altri progetti, smettere da un giorno all' altro è troppo violento. Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutti mi dicevano che l' Opéra di Parigi era ... blogo

repubblica : Eleonora Abbagnato: 'Lascio l’Opéra, mia mamma ha la leucemia. Nella vita i ruoli cambiano' [aggiornamento delle 16… - HuffPostItalia : Eleonora Abbagnato: 'Mia mamma ha la leucemia: lascio l’Opéra per accudirla. Nella vita i ruoli cambiano' - gossipblogit : Eleonora Abbagnato lascia Opéra di Parigi perché 'mia mamma è malata' -