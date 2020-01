Eccellenze irpine, gemellaggio tra Avellino e Vinitaly (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Avellino, nel mese di maggio, ospiterà una rassegna nazionale dedicata ai grandi vini. Ad annunciarlo è il sindaco Gianluca Festa, che in occasione di una conferenza stampa, tenutasi a Palazzo di Città, firma una convenzione con la “Vinitaly international academy”, società che si occupa di organizzare la rassegna internazionale veronese. «Sarà l’evento dell’anno – dichiara la fascia tricolore del capoluogo. In questo modo, il brand Irpinia potrà essere esportato in tutto il pianeta. C’è la volontà di portare un territorio alla ribalta nazionale per le sue Eccellenze». Attilio Scienza, chief scientist della rassegna veneta, invece, sottolinea l’importanza della wine-week per l’economia. «Portare un gruppo qualificato di ambasciatori, con ruoli strategici nel commercio del vino, significa certamente sviluppo. Non solo i produttori locali ... anteprima24

