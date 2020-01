E se le muse fashion di Gucci fossero i royal babies? (Di lunedì 27 gennaio 2020) CharlotteGucciCharlotteGucciGeorgeGucciCharlotteGucciCharlotteGucciGeorgeGucciCharlotteGucciLouiseGucciOk, tutto quello che indossano Kate Middleton e Meghan Markle va sold out nel giro di pochi minuti. Ma sembra che il regno della moda possa avere presto nuovi sovrani. Attenta alla corona Kate (tu Meghan no, perché te ne sei sbarazzata), perché c’è chi potrebbe rubartela. E gli usurpatori fashion sono sangue (reale) del tuo sangue, ovvero George, Charlotte e pure Louis. Non importa che abbiano rispettivamente solo sei, quattro e poco più di un anno. Perché i royal babies sembrerebbero essere diventati già punto di riferimento per una delle griffe italiane più famose al mondo, Gucci. LEGGI ANCHEGucci, tornare bambini per essere maschi diversi Guardare l’ultima collezione presentata a Milano Moda Uomo, please. Non si può negare che i cappottini con colletto Peter Pan, gli ... vanityfair

Inprimeit : E se le muse fashion di Gucci fossero i royal babies? - femilovin : Vintage model .. muse : rubetta44 #model #models #africanmodel #fashion #editorialphotography #trend #instaphoto… -