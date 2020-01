E’ morto Giancarlo Noci: pioniere degli studi di Fisica Solare Spaziale (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’astrofisico Giancarlo Noci, un pioniere in Italia degli studi di Fisica Solare Spaziale, è morto a Firenze all’età di 88 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Università di Firenze, dove è stato professore di astroFisica teorica. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio a Quarrata (Pistoia), dove era nato nel 1932. Giancarlo Noci ha iniziato la sua carriera all’Ateneo di Firenze negli anni Sessanta con studi spettroscopici applicati alla Fisica Solare: ha collaborato alle prime missioni spaziali solari americane e trascorso lunghi periodi presso laboratori e istituti sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. E’ stato uno dei massimi esperti a livello internazionale del vento Solare e ha sviluppato una tecnica coronografica per la misura della sua velocità. Divenuto professore ordinario di astroFisica all’Università di ... meteoweb.eu

