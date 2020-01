E’ morta Lina Ben Mhenni, la blogger tunisina simbolo della rivoluzione dei gelsomini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lina Ben Mhenni morta. La blogger tunisina si è spenta all’età di 36 anni dopo una lunga malattia autoimmune. TUNISI (TUNISIA) – Lina Ben Mhenni è morta. La blogger tunisina si è spenta all’età di 36 anni per una malattia autoimmune che l’aveva costretta ad un trapianto dei reni. La Tunisia ha perso uno dei suoi simboli visto che il suo blog è diventato famoso durante la rivoluzione dei gelsomini del 2011. Un anno cruciale per la sua carriera visti i diversi riconoscimenti avuti sia in ambito nazionale che internazionale. Chi era Lina Ben Mhenni Nata nel 1983 in Tunisia, Lina Ben Mhenni è stata uno dei simboli del Paese durante la rivoluzione dei gelsomini. La blogger nel 2011 si è recata a Sidi Bouzid, la città dove è partita la protesta, per raccontare cosa stava realmente succedendo al resto del mondo. Un coraggio che l’ha portata ad ... newsmondo

