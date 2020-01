È morta anche Gianna Maria. Sull’elicottero, insieme al famoso papà, c’era anche lei (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Il disastro è avvenuto nell’area di Calabasas, in California, nella mattinata di oggi. Bryant, 41 anni, era in volo con altre 8 persone quando l’elicottero -un Sikorsky S-76- è precipitato. Il numero delle vittime è stato confermato dalle autorità, che non hanno inizialmente fornito indicazioni ufficiali sull’identità delle persone a bordo del velivolo. Tra le vittime anche Gianna Maria, 13 anni, una delle 4 figlie di Bryant. A bordo non era presente Vanessa Bryant, moglie dell’ex cestista. Il network Espn ha fatto riferimento alla presenza di un’altra giocatrice (o di un giocatore), senza chiarire l’età, e di un genitore. Si tratterebbe di una compagna di squadra di Gianna Maria e dei genitori: il papà, in particolare, era un coach di baseball.



