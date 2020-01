E anche oggi Laura Spaggiari sconfigge il Gender (e le bambole trans) domani (Di lunedì 27 gennaio 2020) «Amici sareste d’accordo se all’asilo il vostro bambino giocasse con una bambola come questa studiata per creare confusione nei nostri figli?», a corredo del post la candidata consigliera regionale Laura Spaggiari (PER, Progetto Emilia-Romagna) pubblicava la foto di una “bambola trans” scattata nella lontana Siberia e spiegava che si trattava di «uno schifo di ideologia del PD e dei 5S, e nella nostra Regione, grazie a loro, fino ad oggi ha regnato». E anche oggi il Gender trionfa in Emilia-Romagna Purtroppo per la consigliera Spaggiari (è consigliera comunale di minoranza per la Lega a Cavriago) il Gender continuerà a regnare in Emilia-Romagna. Non solo perché Stefano Bonaccini ha vinto ma perché la candidata Spaggiari nel collegio di Reggio Emilia ha ottenuto – con 465 sezioni scrutinate su 477 – la miseria di 278 voti, seconda nella sua lista. A Reggio Emilia ... nextquotidiano

