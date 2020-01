Dua Lipa pazzesca: si apre la giacca e si vede tutto [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) La pop star, Dua Lipa, è decisamente al top della sua carriera. Modella per Yves Saint Laurent, attrice e stella di Instagram – conta infatti 38,4 milioni di followers -; il suo successo è inarrestabile. Da poco è stato pubblicato il suo ultimo singolo: “Don’t start now” ed è già primo in tutte le classifiche internazionali. Oggi vi mostriamo la cantante in una mise davvero sensuale, da capogiro! Con la giacca aperta si vede tutto In questo scatto la cantante si apre la giacca e mostra un seno perfetto e un addome straordinariamente allenato e piatto… complimenti! L'articolo Dua Lipa pazzesca: si apre la giacca e si vede tutto FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

