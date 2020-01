Dramma a Pescara: Mamma Va ad Allattare il Figlio Neonato ma Lui Non si Sveglia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dramma alle porte di Santa Lucia di Spoltore, in provincia di Pescara. Attorno alle ore 4:00 di questa mattina di lunedì 27 gennaio, un Neonato è stato trovato morto nella sua culla dalla Mamma. Secondo quanto riferito al personale sanitario e, successivamente, agli inquirenti, la Mamma si era Svegliata per poterlo Allattare. Dopo essersi avvicinata per regolare la poppata, ha fatto la terribile scoperta. Il piccolo non respirava e non si muoveva più. Subito, ha lanciato l’allarme insieme al marito. Però, nonostante i vari e disperati tentativi di rianimazione eseguiti dagli operatori del 118, per il Neonato non c’è stato nulla da fare. Si ritiene, dunque, che il decesso sia stato causato da motivazioni naturali e, probabilmente, della cosiddetta “sindrome della morte in culla“. Si tratta di una particolare sindrome che colpisce prevalentemente i bambini di età ... youreduaction

