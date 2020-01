Dopo l’Emilia, il Pd già batte cassa: “Con questo risultato, cambiare asse politico” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il governo non e' affatto instabile. Anzi. Ma ora basta con gli "smarcamenti e le bandierine". Serve unita' e marciare uniti verso la stessa meta. E a Matteo Salvini invia un messaggio chiaro: "E' lui il vero sconfitto", perche' ha "condotto una campagna elettorale indegna". All'indomani del voto in Emilia Romagna e Calabria, il premier Giuseppe Conte tira le somme di elezioni che, a suo dire, non hanno intaccato ne' il governo ne' la maggioranza che lo sostiene. E questo, anche se il risultato ottenuto dai 5 stelle non e' certo soddisfacente, perche' "i numeri in Parlamento sono diversi" rispetto a quelli usciti dalle urne, osserva il premier. Per il Pd, pero', non e' proprio cosi'. Anche se i dem non hanno nessuna intenzione di minare l'esecutivo, "e' giusto che oggi si usi questo risultato per modificare l'asse politico del governo su molte questioni. Ad esempio il M5s, Dopo questa ... ilfogliettone

