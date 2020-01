Domenica In, la grave malattia e la rinuncia al figlio per la cantante italiana: l’intervista (Di lunedì 27 gennaio 2020) La puntata del 26 gennaio di Domenica In ha visto Mara Venier emotivamente coinvolta durante l’intervista a Donatella Rettore: la cantante ha celebrato i 43 anni d’amore con il marito Claudio Rego, ma ha anche ricordato e rivissuto tutto il dolore per aver rinunciato a un figlio e per la malattia contratta da giovane. L’ospite della zia Mara ha confessato infatti: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. (Continua...) Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto”. Donatella Rettore scoprì di avere la talassemia a 29 anni: “Ho scoperto di essere malata di talassemia a a 29 anni, devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i ... howtodofor

RenatoBeati87 : @SocialmenteDiv1 @Gina76280162 ...aspetta almeno 16 domeniche prima di arrivare a delle conclusioni! ..dopo di che… - Gina76280162 : RT @SocialmenteDiv1: Ragazzi, mi è successa una cosa strana... mi sono svegliato alle 6.00 di domenica mattina senza sveglia. QUANTO È GRA… - selfcontrolroma : @dedalus83 @RiccardoValoti Beh no. Ha fatto il suo con le parate normali. Domenica ha fatto un miracolo. Ci sono pa… -