Dolittle: tutto quello che sappiamo (e dovete sapere) sul film con Robert Downey Jr. (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cosa possiamo aspettarci da Dolittle, il nuovo film targato Universal con protagonista Robert Downey Jr., in uscita il 30 gennaio? Dal 30 gennaio il pubblico italiano potrà scoprire Dolittle, film d'avventura targato Universal e basato sul celebre personaggio ideato dallo scrittore inglese Hugh Lofting. Un lungometraggio per spettatori di tutte le età, con Robert Downey Jr. nei panni dell'eccentrico dottore che è in grado di comunicare con gli animali. Un progetto ambizioso, costato 175 milioni di dollari, che inaugura in pompa magna il nuovo anno per la storica major hollywoodiana, che nel corso del 2020 dominerà le sale con i nuovi capitoli di franchise come Fast & Furious, 007 e Minions. Cosa possiamo aspettarci dal ritorno al cinema del simpatico ... movieplayer

