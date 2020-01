Diletta Leotta inseguita dai paparazzi | Nessuna pace per la siciliana | Video (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diletta Leotta inseguita dai paparazzi? La conduttrice siciliana sta vivendo un momento d’oro della sua carriera tanto da essere una dei vip più appetibili per i giornali di cronaca rosa e sportiva. Diletta Leotta nel weekend è tornata sul campo da calcio per la partita Inter – Cagliari quando succede qualcosa di davvero particolare. Ricordiamo … L'articolo Diletta Leotta inseguita dai paparazzi Nessuna pace per la siciliana Video proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

NandoPiscopo1 : RT @macho_morandi: Diletta Leotta sorridente bella e miliardaria in tv che commenta l’inter umiliata da cagliari in casa. La caporetto di C… - commentotrashh : Diletta Leotta prossima all'ingresso in casa #gfvip - ItaliaVongole : 02:08 Zequila: “Diletta Leotta di profilo sembra una damigiana” #gfvip “sulla pubblicità del formaggio arriva col v… -