Diletta Leotta e la foto che fa infuriare i fan: “Bugiarda” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diletta Leotta, la giornalista sportiva più amata, riesce sempre a far parlare di sé. Questa volta a far discutere è una foto che la futura conduttrice del Festival di Sanremo ha postato su Instagram. Complice un mini-camicione che svela le gambe perfette, in molti hanno commentato la foto con frasi di apprezzamento. Splendida meraviglia”, ha scritto un fan. “Sei la regina delle patatine”, si è complimentato un altro. E ancora: “Principessa bellissima”, “Top” e “La più bella di tutti”. A testimonianza del successo ricevuto, la fotografia pubblicata ha ricevuto nel giro di pochi istanti una marea di like e commenti. Eppure tra i commenti sono comparsi alcuni utenti che hanno criticato la showgirl. A far discutere è proprio la dicitura scelta per accompagnare l’immagine. Diletta Leotta scrive “Dieta pre Festival” con ... tpi

