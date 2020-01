Diletta Leotta atomica: in piscina, il seno in primo piano esplode dal costume [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diletta Leotta è alle prese con il campionato di Serie A e soprattutto con Sanremo! Sta per iniziare la sua avventura sul palco dell’Ariston al fianco del conduttore Amadeus. Un’occasione per la bella conduttrice biondissima e sportiva che le permetterà di arrivare a tutto il pubblico televisivo italiano. Quello dei social, invece, è già conquistato… In piscina si vede tutto Sì perché sui social i suoi scatti sono amatissimi: è una delle regine di Instagram, ed è indiscutibile. In questo scatto la vediamo mentre si allena in piscina e mette in mostra un fisico allenato con curve da capogiro. I fan scrivono: Wow Bellissima <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60a.png" alt=" velvetgossip

