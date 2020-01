Di Maio in Sardegna mentre il M5S straperde (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luigi Di Maio era in Sardegna da ieri mentre il MoVimento 5 Stelle ha scelto il silenzio per commentare la sua scomparsa in Emilia-Romagna e Calabria, dimostrando che il detto “La vittoria ha tanti padri, la sconfitta è sempre orfana” è verità assoluta. Racconta oggi Simone Canettieri sul Messaggero: Non si trova nessuno che parli. A riprova che se la sconfitta è sempre orfana, figurarsi una disfatta di queste dimensioni. Preventivata da settimane, se non mesi. Luigi Di Maio, per esempio, passa la domenica in Sardegna, con la fidanzata Virginia Saba e a metà giornata pubblica la foto della «signora Ignazia» che spegne 107 candeline. Il ministro degli Esteri, nonché capo politico dimissionario, parla solo di coronavirus. Beppe Grillo, che per motivi di salute ha dovuto annullare il tour al via a febbraio, si diletta a discettare di «case sulla luna e su Marte». Alla Camera ... nextquotidiano

neXtquotidiano : #DiMaio in Sardegna mentre il M5S straperde - Beppesardinia : @romanoziroldo @BrianoGianluca In Sardegna ho pagato 70 euro per un cazzo di #gesso al polso...Non governa Di maio! - AnsaSardegna : M5s: Cuccu, estromessa a mia insaputa. 'Ha ragione Di Maio, i peggiori nemici li abbiamo all'interno' #ANSA -