Desirée Mariottini uccisa a San Lorenzo, il padre: “Ho cercato di salvarla, non ce l’ho fatta” (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Ho cercato di salvarla ma non ho potuto fare niente". Lo ha detto oggi davanti al giudice del Tribunale di Latina Gianluca Zuncheddu, il padre di Desirée Mariottini, la 16enne violentata e uccisa in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo a Roma. L'uomo ha parlato del rapporto con la figlia nell'udienza del processo a carico dei quattro accusati di averla stuprata e uccisa. fanpage

affariroma : Morte Desirée Mariottini, “Alinno Chima resta in carcere”: è Cassazione - - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: A Rebibbia una nuova udienza del processo per la morte di Desirée Mariottini, la ragazza sedicenne di Cisterna di Lati… - Affaritaliani : Morte Desirée Mariottini, “Alinno Chima resta in carcere”: è Cassazione -