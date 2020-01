De Luca su nuovi investimenti e sui risultati in Emilia Romagna (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “Sono qui per tranquillizzare i lavoratori dopo indiscrezioni che davano l’azienda in crisi e per condividere con il Comune di Cava un progetto per riqualificare l’altra sede dismessa delle manifatture Tabacchi per farne alloggi sociali”. Con queste parole il presidente della regione Campania , Vincenzo De Luca motiva la sua presenza questa mattina all’interno dello stabilimento delle Manifatture Sigaro Toscano del gruppo industriale Maccaferri con una compartecipazione anche di Montezemolo. Nel suo intervento, rivolto ai lavoratori, il presidente ha voluto tranquillizzare sull’impegno ad investire ancora sullo stabilimento che rappresenta un’eccellenza produttiva non solo in provincia di Salerno ma nell’intera regione Campania e ha promesso un sostegno dell’ente anche al progetto di riqualificazione sollecitato dal primo cittadino ... anteprima24

