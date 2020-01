Dal “boccone” di Salvini alle Sardine: è la Luiss Election Night (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (askanews) – Studenti, giornalisti ed esperti hanno seguito da vicino il voto regionale in Emilia Romagna e Calabria durante la Luiss Election Night, una maratona elettorale organizzata nel Loft della sede dell’Università in Viale Romania a Roma. Tra un collegamento con Skytg24 e un talk in diretta sulla pagina Facebook della Luiss con docenti, giornalisti e ricercatori, sono state analizzate, anche da un punto di vista economico, le elezioni nelle due regioni, un voto che da regionale è stato “nazionalizzato” e da alcuni definito un voto “in due Italie”. Al centro dei dibattiti ovviamente la campagna elettorale personalizzata di Matteo Salvini, che non è riuscito a conquistare l’Emilia Romagna. Il professore di Storia contemporanea Giovanni Orsina: “Salvini ha pensato di poterla scalare approfittando di un vento nazionale ... notizie

