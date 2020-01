Crosetti: il Napoli e Napoli si sono vendicati contro Sarri e Higuain (Di lunedì 27 gennaio 2020) stavolta la somma non ha fatto il totale Scrive Maurizio Crosetti sulla Repubblica a proposito di Napoli-Juve. La vittoria del Napoli ha segnato la domenica “dei cuori più o meno ingrati e delle vendette”. Un capovolgimento di previsioni senza precedenti in cui la Juve ci ha messo sicuramente il suo. Tanti demeriti dunque ai bianconeri Senza l’abituale cuore in tumulto, la Juve si è fatta scivolare addosso il duello e il tempo, perdendolo. Esce sconfitta dal San Paolo raggiunto come in una tragedia greca, padri che uccidono figli, figli che si accoppiano con le madri, tradimenti assortiti, lamentazioni del coro e sipario Col la peggiore Juve del campionato e il miglior Napoli della stagione, si è concretizzata la vendetta del popolo azzurro contro Sarri e Higuain L'articolo Crosetti: il Napoli e Napoli si sono vendicati contro Sarri e Higuain sembra essere il primo ... ilnapolista

