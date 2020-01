Cremona, picchiato perché gay, aggressore condannato a 8 mesi: “Non c’è l’aggravante dell’omofobia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) "È una felicità a metà. Sono contento per la vittoria, ma amareggiato per la mancanza di una legge sull'omofobia. In tribunale si è parlato di un'aggressione per futili motivi". Domenico Centanni, 37enne, vittima di un pestaggio nel 2016 perché omosessuale, ha parlato con Fanpage.it dopo che il tribunale di Cremona ha condannato a otto mesi per lesioni il 35enne Adnen Hamraoui. Nel processo l'aggravante dell'omofobia non è stata contestata, perché l'ordinamento non la prevede. milano.fanpage

Cremonaoggi : Violenza in centro, tunisino condannato a 8 mesi. La vittima: 'Picchiato perchè gay' -