Così in Cina TikTok viene usato per combattere il coronavirus (Di lunedì 27 gennaio 2020) La piattaforma per la condivisione video ha realizzato un'apposita sezione dedicata a fornire aggiornamenti sulla diffusione del nuovo coronavirus e ospitare analisi e pareri di esperti. Sull'app ci si può informare sui comportamenti da adottare per prevenire la diffusione dell'infezione e dare il proprio supporto ai medici sul campo. fanpage

Silvia31670110 : @FioriLuisiano @AdryWebber L Cina è comunista si possono trasferire tutti la clandestini e chi ha votato PD così nn… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Coronavirus dalla Cina, così il ministero della Salute risponde all'allarme [di MICHELE BOCCI] https://t.co… - radioitaliacina : Coronavirus dalla Cina, così il ministero della Salute risponde all'allarme -