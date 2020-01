Cos’è il Coronavirus: sintomi, contagio e quando porta alla morte? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cos’è il Coronavirus: sintomi, contagio e quando porta alla morte? Il nuovo Coronavirus ha già causato decine di morti e continua a diffondersi anche al di fuori dei confini cinesi. Cresce la preoccupazione mentre aumentano gli sforzi delle autorità di Pechino per contenere l’epidemia. Coronavirus: l’epidemia si allarga Allo stato attuale, sono più di 2.700 le persone contagiate dal nuovo Coronavirus in Cina e, nelle prossime ore, se ne dovrebbero aggiungere altre mille circa alla conta (sono almeno 3mila i casi sotto esame da parte delle autorità sanitarie cinesi). D’altra parte, si contano diversi casi di contagio anche al di fuori dai confini della Repubblica Popolare e, nello specifico, in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Taiwan, Nepal, Australia, Malesia, Stati Uniti, Canada e Francia. L’ultimo caso sospetto è stato registrato in ... termometropolitico

