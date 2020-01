Coronavirus Wuhan | l’epidemia non si ferma | 80 morti in Cina e oltre 2700 contagiati

Coronavirus : il piano di evacuazione degli italiani da Wuhan : Anche la farnesina sta lavorando ad un piano per evacuare i cittadini italiani da Wuhan, la città da dove ha avuto origine il terribile Coronavirus, che sta infettando migliaia di persone in Cina e nel resto del mondo. Sono molti gli stati che stanno lavorando ad un piano per far rientrare i propri cittadini nei rispettivi paesi dopo che la città cinese è stata messa in quarantena, e nessuno può entrare o uscire. Martedì 28 gennaio è previsto un ...

Coronavirus Cina - il ministero : «Può diventare più forte» - ipotesi quarantena in entrata e uscita da Wuhan : Periodo di incubazione tra 1 e 14 giorni. La capacità di diffusione del Coronavirus si rafforza. Chiusi tutti i mercati di «animali selvaggi»

Coronavirus - tornano sotto esame i 200 passeggeri sbarcati a Roma da Wuhan : Se il contagio può passare anche da un soggetto asintomatico, vale a dire che non ha né febbre né tosse, arginare la diffusione del virus anche in Europa, anche in Italia,...

Coronavirus - accertamenti su una donna in Liguria : da poco è tornata da Wuhan : Caso sospetto, ancora da confermare, di Coronavirus in Liguria. Una donna di circa quaranta anni, residente nell'entroterra di Chiavari e rientrata da poco da un viaggio in Cina a Wuhan, la città epicentro dell’epidemia, è stata ricoverata con febbre alta all'ospedale San Martino di Genova. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Coronavirus in Italia : sospetto Liguria/ Genova - donna rientrata da Wuhan con febbre : Coronavirus in Italia? Caso sospetto in Liguria, donna 40enne di rientro dalla Cina a Wuhan ricoverata per febbre alta al San Martino di Genova

Coronavirus Wuhan - il ministero cinese : “Si trasmette prima che compaiano i sintomi” : Il ministro della Sanità cinese Ma Xiaowei ha affermato che la capacità di diffusione del Coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. In una conferenza stampa, ha anche detto che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare. Il nuovo Coronavirus è contagioso anche durante l'incubazione.Continua a leggere

Coronavirus - il racconto di un infermiere italiano a Wuhan : Rosa Scognamiglio Wuhan città fantasma e al collasso sanitario. La pandemia del Coronavirus raccontata da un infermiere italiano bloccato in Cina: "Servono rinforzi con assoluta emergenza" Decine di contagi, centinaia di persone in quarantena e un viavai ininterrotto di ambulanze. Sono giorni drammatici a Wuhan dove l'incubo del Coronavirus sta mettendo a dura prova 11,08 milioni di abitanti. Ma se il dramma raccontato dai media di ...

Coronavirus - Usa : via americani da Wuhan : 5.40 Gli Usa stanno organizzando un volo per evacuare i propri connazionali da Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia di Coronavirus. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato. Il volo partirà martedì dalla città di Wuhan alla volta di San Francisco, ha scritto il Dipartimento in una e-mail indirizzata agli americani in Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato: "Se non ci sarà posto per tutti, verrà data ...

AGGIORNAMENTO – Cina - altri 13 morti per il Coronavirus a Wuhan - e 323 nuovi contagi : Si fa più pesante, all’inizio della nuova giornata in Cina, il bilancio del coronavirus che si sta propagando in modo catastrofico nella regione di Wuhan. Tredici nuovi decessi comunicati dalle autorità sanitarie fanno ora salire a 54 il numero delle vittime. Inoltre sono 323 i nuovi contagi accertati, che portano a 1610 i casi di infezioni accertate in territorio cinese. Non sfugge l’alto rapporto, 1 a 30, tra i morti e i casi ...

Coronavirus - Xi Jinping : «Situazione grave». Cordone sanitario esteso a 18 città - americani via da Wuhan : In Cina è ormai guerra senza quartiere al Coronavirus, con controlli a tappeto sui mezzi di trasporto e cordoni sanitari estesi a 56 milioni di persone in diverse città. Lo stesso...

Coronavirus - Xi : «Situazione grave - l'epidemia accelera». Ue convoca unità di crisi sanitaria. Wuhan isolata : Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal Coronavirus simile alla Sars in Cina. Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal...

Coronavirus - Wuhan sospende la circolazione delle auto. Pechino vieta i viaggi organizzati all’estero : Dopo l’ammissione di Xi Jinping sul Coronavirus, le autorità cinesi hanno deciso di vietare i viaggi organizzati all’estero. A partire da lunedì, 27 gennaio tutti i servizi per i tour di gruppo all’estero forniti dalle agenzie di viaggio cinesi saranno sospesi. Lo riferisce la tv di Stato. Hong Kong chiude le scuole Intanto il governo di Hong Kong ha dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia del Coronavirus. ...

Coronavirus - ospedale di Wuhan in tilt : centinaia di persone in cona per la paura del contagio : Le immagini arrivano da un ospedale di Wuhan, in Cina, dove sono arrivare centinaia di persone per la paura del contagio da Coronavirus. I medici, vestiti con la tuta, controllano la temperatura corporea mentre le ambulanze arrivano continuamente al pronto soccorso. Al momento sono 40 i mori e circa 1400 i casi accertati L'articolo Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt: centinaia di persone in cona per la paura del contagio proviene da Il ...

Coronavirus - a Wuhan verrà costruito un secondo ospedale : A Wuhan, epicentro del Coronavirus, verrà costruito un secondo ospedale per i contagiati. Pronti intanto 1300 posti letto entro il 3 febbraio. Si attende conferma per la fine dei lavori del primo ospedale. Coronavirus, a Wuhan pronto secondo ospedale La città di Wuhan è stata dichiarata come centro dell’epidemia di Coronavirus che da dicembre ha già causato 41 decessi e oltre 1300 contagi in Cina. Mente scienziati e medici cercano rimedio ...