Coronavirus, salgono a 81 i morti, quasi 3mila contagi. L’Oms ammette: “Rischio globale elevato, errore nei precedenti rapporti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Appena quattro giorni fa l’Organizzazione mondiale della sanità spiegava che era “ancora troppo presto per dichiarare un’emergenza sanitaria globale”. Ma ora le cose sono cambiate e parla di “rischio globale elevato“, ammettendo così un errore nei suoi rapporti precedenti. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 769 nuovi casi: il numero totale dei decessi è salito a 81, con 2835 contagiati. Sessanta i casi fuori dalla Cina, in 16 diversi Paesi. Pechino intanto registra la prima vittima nella capitale: è un uomo di 50 anni che l’8 gennaio scorso si era recato a Wuhan. Diversi Paesi stanno organizzando il rimpatrio dei propri cittadini dalla città-focolaio, mentre il governo ha posticipato il rientro dalle festività per il Capodanno, per consentire alle persone di restare a casa fino al 2 febbraio. Lo stesso giorno in cui verrà consegnato il nuovo ... ilfattoquotidiano

