Coronavirus, primo contagio uomo-uomo al di fuori della Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) In Vietnam è avvenuto il primo contagio da uomo a uomo del Coronavirus finora registrato al di fuori della Cina. La persona non aveva fatto viaggi in nessuna zona della Cina, ma un suo... ilmattino

SkyTG24 : Coronavirus, scienziati: isolato il primo ceppo. Si lavora al vaccino - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms 'il rischio a livello globale è elevato' A Pechino il primo morto e otto nuovi contagiati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il picco è previsto a fine aprile Team di esperti di Hong Kong: epidemia in 5 megacittà cinesi #ANSA… -