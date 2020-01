Coronavirus, primo contagio uomo-uomo al di fuori della Cina (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Vietnam è avvenuto il primo contagio da uomo a uomo del Coronavirus finora registrato al di fuori della Cina. La persona non aveva fatto viaggi in nessuna zona della Cina, ma un suo... ilmattino

SkyTG24 : Coronavirus, scienziati: isolato il primo ceppo. Si lavora al vaccino - SkyTG24 : Coronavirus in Cina, il primo caso non è stato al mercato di Wuhan - Agenzia_Ansa : Virus #Cina, il primo caso non era stato al mercato di #Wuhan #Coronavirus #ANSA -