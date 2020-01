Coronavirus, primo caso confermato in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo i casi confermati in Francia, il Coronavirus è arrivato anche in Germania. A dare la notizia è stato il quotidiano tedesco Der Spiegel, che ha anche allegato il comunicato del Ministero dell’Interno. Poche ore prima lo stato aveva valutato l’ipotesi di far evacuare i cittadini tedeschi viventi in quella città. notizie

