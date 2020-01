Coronavirus, prevenzione nelle scuole italiane: la circolare del Ministero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Contro il diffondersi del Coronavirus proveniente dalla Cina il Ministero della Salute sta diffondendo una circolare nelle scuole italiane Il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina desta preoccupazione un po’ in tutto il mondo. Dopo i casi registrati in Europa, ora anche in Italia sale l’allerta per il virus polmonare e stanno arrivando … L'articolo Coronavirus, prevenzione nelle scuole italiane: la circolare del Ministero proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : Il rischio di arrivo in Europa del #coronavirus scoperto in Cina resta 'moderato', ma è alta la probabilità di cont… - SaluteLab : #Coronavirus dalla #Cina: cos’è, sintomi, origine e prevenzione. Cosa è meglio sapere. LEGGI??… - ilovefazietto : RT @Asiablog_it: ?? VIRUS CINESE ?? Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha annunciato che è stato 'isolato con… -