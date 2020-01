Coronavirus, l’inno alla speranza dei cinesi barricati in casa: «Forza, Wuhan» – Il video (Di martedì 28 gennaio 2020) «Forza, Wuhan», questo l’urlo dei cittadini cinesi barricati in casa a causa del Coronavirus. Un inno alla speranza tra strade vuote, paura, allerta massima in un clima quasi surreale dove nessuno può lasciare la metropoli per questioni sanitarie. Un virus che, come ricostruito da Open, ha già causato 81 morti e 2.886 casi di contagio nel mondo. Per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il rischio globale derivante dal Coronavirus cinese è «elevato». live from #Wuhan residents here are signing #武汉加油 which literally means comon on, Wuhan that's kind of encouraging to hear in a difficult situation. pic.twitter.com/p8oBq0dzRP— Gaärdo (@Yaasiinc) January 27, 2020 Dalle finestre e dai balconi, come si vede dai video postati in rete, si sente urlare «Wuhàn jia yóu», ovvero «Forza, Wuhan», focolaio primario da cui è partita l’epidemia. Leggi ... open.online

ElfaHighlander : RT @cris_cersei: A #Wuhan, i cinesi chiusi in casa si affacciano alle finestre gridando 'Wuhan puoi farcela!' e cantando l'inno nazionale.… - valy_s : RT @cris_cersei: A #Wuhan, i cinesi chiusi in casa si affacciano alle finestre gridando 'Wuhan puoi farcela!' e cantando l'inno nazionale.… - DrAaronMx : RT @cris_cersei: A #Wuhan, i cinesi chiusi in casa si affacciano alle finestre gridando 'Wuhan puoi farcela!' e cantando l'inno nazionale.… -