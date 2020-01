Coronavirus, la paura per l’impatto sull’economia affossa le Borse. Male il lusso e le compagnie aeree, crolla prezzo del petrolio (Di lunedì 27 gennaio 2020) La paura per la diffusione del Coronavirus e per i suoi impatti economici spaventa gli investitori di tutto il mondo. Dopo la chiusura in rosso di Tokyo, i listini europei hanno aperto tutti in negativo. I listini cinesi sono chiusi per il capodanno lunare e probabilmente resteranno chiuse fino a lunedì prossimo, dopo che le autorità di Pechino hanno esteso le festività di tre giorni per cercare di contenere l’epidemia. Molte grandi aziende hanno chiesto ai dipendenti di lavorare da casa per contribuire al contenimento. L’impatto si è fatto sentire anche sullo yuan offshore, che ha perso tutti i rialzi messi a segno nell’ultimo mese sul dollaro, in scia all’accordo commerciale con gli Usa. Mentre guadagnano terreno i beni rifugio come l’oro e i titoli di Stato Usa, il prezzo del petrolio è in picchiata (-3,3% sia il Brent sia il Wti): gli analisti prevedono un forte calo ... ilfattoquotidiano

