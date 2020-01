Coronavirus, influencer cinese mangia una rana viva. Sui social è polemica: “Così è scoppiato il virus” (Di lunedì 27 gennaio 2020) influencer cinese mangia una rana viva Sui social rimbalza il video di un noto influencer cinese che mangia una rana viva. Il gesto del blogger ha riacceso la polemica attorno al Coronavirus secondo cui il virus mortale provenga da animali come serpenti e pipistrelli. Secondo gli esperti la pratica di mangiare animali vivi oltre a essere poco igienica, potrebbe essere un ulteriore fattore che ha contribuito allo scoppio dell’epidemia. Il mix di urine, feci e altri fluidi corporei di animali vivi e selvatici che si mescola con il sangue di animali macellati, crea un ambiente ideale per la crescita di virus e batteri. Il nuovo ceppo del Coronavirus, emerso nella città di Wuhan, ha già ucciso almeno 80 persone, ma sono in tanti a essere infetti. L’esperto di salute pubblica del Council for Foreign Relations, Yanzhong Huang, ha dichiarato alla rivista Time: ... tpi

TheQ_continuum : Da influencer a influenza coronavirus è un attimo per #Salvini #Salvinisuca - BalenciGagax : influencer poi vabbè lol influenzati col coronavirus, và -