Coronavirus, il rischio è “elevato” e non più “moderato”. L’Oms corregge la sua valutazione e potrebbe dichiarare l’emergenza globale (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal Coronavirus è “elevato” a livello globale e “molto alto in Cina”. “La situazione è in continua evoluzione – ha spiegato all’Ansa il direttore generale aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra – se il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms), Tedros, si trova in questi giorni in Cina, per verificarla sul luogo. Al suo rientro, verso metà o fine di questa settimana, verrà convocato nuovamente il Comitato per la gestione dell’emergenza, che valuterà se sia o meno il caso di dichiarare lo stato di emergenza internazionale”. “La correzione di oggi dell’Oms – ha detto all’Ansa il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza -, che ... lanotiziagiornale

