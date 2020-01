Coronavirus, filmato agghiacciante sulle vittime in Cina – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Coronavirus filmato dimostra le vere condizioni che stanno vivendo gli infetti in Cina. Le immagini stanno diventando virali, sale la paura. Il Coronavirus sta diventando un argomento sempre più scottante. Il virus cinese è ormai sulla bocca di tutto e sta terrorizzando l’intero mondo. I numeri della popolazione cinese sono a dir poco enormi, la … L'articolo Coronavirus, filmato agghiacciante sulle vittime in Cina – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

Carolin19800512 : RT @croalxbis: Questo è stato il video più visto su Twitter questa settimana - il filmato mostra presumibilmente i cadaveri che si trovano… - cdb_2016 : RT @croalxbis: Questo è stato il video più visto su Twitter questa settimana - il filmato mostra presumibilmente i cadaveri che si trovano… - Paesedellanima : RT @croalxbis: Questo è stato il video più visto su Twitter questa settimana - il filmato mostra presumibilmente i cadaveri che si trovano… -