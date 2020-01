Coronavirus facciamo chiarezza (Di lunedì 27 gennaio 2020) In questo ultimo periodo c’è un protagonista incontrastato fra le varie notizie: il Coronavirus. Questo nuovo virus che sembra essersi sviluppato e diffuso nella provincia di Wuhan, Cina. Ad oggi i morti a causa di questo virus sono 81, ed i contagiati sono quasi 3000. Il governo cinese sta facendo tutto il possibile per arginare più danni possibili. Tra le misure messe in atto è prevista la costruzione di un nuovo ospedale dedicato, che dovrebbe essere costruito nel tempo record di 10 giorni. Mentre le notizie rimbalzano fra siti e testate giornalistiche, una cosa è certa: il panico si diffonde molto velocemente. Naturalmente, come accade spesso con notizie del genere, dilagano molte fake news, e allarmismi inutili. La cosa più sensata da fare è informarsi presso fonti certe ed autorevoli in campo medico. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questo Coronavirus, e ... bigodino

