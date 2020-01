Coronavirus: ecco la mappa interattiva sull’andamento della malattia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Con l’aumentare di casi e decessi attribuiti all’ormai celebre Coronavirus nCoV 2019 esploso alla fine del mese di dicembre si sono rese necessarie numerose contromisure per controllare il decorso dell’epidemia, tra cui la creazione di una mappa interattiva che possa monitorare ora per ora l’andamento della malattia nel mondo. Il software di cui stiamo parlando aggiorna costantemente il numero dei morti e degli infetti in ogni paese del mondo, fornendo un’analisi dettagliata dell’evolversi della situazione. Coronavirus: la mappa della malattia La mappa del Coronavirus è stata messa a punto dagli ingegneri informatici della John Hopkins University di Baltimora, negli Stati Uniti, e grazie all’utilizzo di migliaia di informazioni prese dai database di tutto il mondo permette di avere un quadro il più completo possibile dell’entità dei danni ... notizie

