Coronavirus: cresce il numero delle vittime e sale l’allerta dell’Oms (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non si arresta il numero dei contagiati dal Coronavirus 2019-nCoV: sarebbe salito, secondo le stime delle autorità cinesi, a oltre 2700 il numero delle persone affette, mentre i morti sono lievitati drammaticamente a quota 81. Numeri che si sovrappongono alle nuove rivelazioni dei ricercatori: secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica “The Lancet”, il virus non sarebbe partito dal mercato del pesce di Wuhan, come si credeva fino a oggi. La prima infezione si sarebbe infatti verificata il 1°dicembre e i ricercatori sottolineano che “non ci sono legami epidemiologici fra il primo paziente e gli altri casi”. Una data abbastanza lontana dai primi 41 casi esaminati dal gruppo di ricerca cinese guidato da Chaolin Huang, dell’ospedale Jin Yin-tan di Wuhan. I ricercatori avevano ai tempi rivelato infatti, che 27 delle 41 persone (pari al 66%) erano ... giornalettismo

tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - zazoomblog : Coronavirus cresce il bilancio delle vittime Ammessi errori sui rischi - #Coronavirus #cresce #bilancio #delle - Patty_Rose_L : RT @TV2000it: #Coronavirus, in Cina cresce numero morti. Giallo su origini epidemia @Avvenire_Nei @CEI_news @agensir @nicoferrante #27genn… -