Coronavirus, creato uno spray che protegge dal batterio (Di martedì 28 gennaio 2020) Uno spray che fa da "scudo" contro il Coronavirus è stato messo a punto in Cina: lo ha annunciato su Twitter il People's Daily, principale quotidiano cinese. «Uno spray... ilmattino

fattoquotidiano : Coronavirus, “trasmesso da un serpente” o “creato in laboratorio”. Tra ipotesi e complotti: ma la vera origine è an… - EEtted : RT @Lettera43: Il 2019-nCov non è stato creato in un laboratorio militare, non esiste un suo brevetto e non è alla base di un grande complo… - MarcoFIORelly : RT @Stefbazzi: Coronavirus, l'ex ufficiale israeliano Shoham: «Creato dai cinesi in laboratorio di armi batteriologiche» -