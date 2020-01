Coronavirus, cosa vuol dire che si può essere contagiosi senza sintomi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un passeggero che indossa la mascherina in aeroporto per ridurre le probabilità di contagio (foto: Chaideer Mahyddin / Getty Images) Il nuovo ceppo di Coronavirus responsabile della polmonite in Cina, un caso sanitario ormai internazionale, potrebbe diffondersi più facilmente di quanto si pensava all’inizio. Al 27 gennaio siamo a 81 morti e a quasi 3mila contagiati. Quasi tutti i malati sono in Cina e la maggior parte – circa 1.400 – nella città di Wuhan. Ma ci sono casi anche fuori dal paese, per esempio in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone ed altri. Una delle notizie più preoccupanti, secondo gli esperti, è che potenzialmente persone che non hanno sintomi e senza febbre possono ugualmente trasmettere il Coronavirus. Lo dimostra uno dei diversi studi pubblicati su The Lancet e dedicati alla nuova polmonite cinese. Ecco cosa significa. I sintomi In questi giorni Lancet ha ... wired

