Coronavirus, contagia anche senza sintomi. Misura di precauzione a Roma e Milano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime di Coronavirus in Cina. Secondo gli ultimi dati, i morti sono 80, i casi confermati 2.744, la maggior parte a Wuhan e nello Hubei che circonda la città, inclusi 10 tra Hong Kong, Macao e Taiwan (che i cinesi considerano provincia). Trecento sono in condizioni molto serie. Sono soprattutto maschi, anziani e già debilitati da altre patologie. Ma la notizia che sta davvero allarmando il mondo intero è che si può essere contagiosi prima di sviluppare i sintomi come tosse, febbre, starnuti. È questo il nuovo avvertimento dal fronte. “La capacità di diffusione si sta rafforzando. Il periodo di incubazione può variare da uno a 14 giorni. Questo Coronavirus si trasmette anche durante l’incubazione, diversamente da quello della Sars. Le conoscenze che abbiamo al momento sono limitate”. Queste sono le frasi del signor Ma Xiaowe, ministro della Commissione ... caffeinamagazine

