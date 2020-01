Coronavirus, a Wuhan bloccati cinquanta italiani. Il piano di rientro (Di lunedì 27 gennaio 2020) I nostri connazionali nella città dove è partita l’epidemia La necessità della quarantena in un ospedale in Cina. Sospese le feste per il Capodanno lunare in Europa corriere

petergomezblog : Coronavirus, Xi: “Situazione grave, epidemia accelera”. 1.400 casi, contagi in Giappone e Malesia. Usa evacuano cit… - RaiNews : L'atmosfera è spettrale. Nella metropoli epicentro dell'epidemia e che è stata la prima a essere isolata, non circo… - fanpage : ??Ultim'ora - La studentessa è stata ricoverata. Era appena tornata da Wuhan #coronavirus -