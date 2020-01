Coronavirus, 50 italiani bloccati a Wuhan. La Farnesina: “Stiamo valutando varie soluzioni. Ma serve l’autorizzazione di Pechino” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella città cinese di Wuhan, epicentro dell’epidemia da Coronavirus, ci sono ancora una cinquantina di italiani. “La situazione è relativamente sotto controllo, abbiamo con loro un contatto costante, sono sottosti ad una pressione comprensibile” ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, al Tg3. Per chi deciderà di andarsene, l’ambasciata a Pechino e la Farnesina stanno predisponendo un piano di evacuazione, ma prima bisogna ottenere il via libera delle autorità cinesi, visto che si tratta di “uscire da un’area sigillata“. Wuhan infatti è completamente isolata: non si può entrare o uscire senza un permesso. Per chi invece sceglierà di restare, Verrecchia ha spiegato che l’ambasciata a Pechino “sta provvedendo a tutte le misure del caso” per fornire loro assistenza. L’Italia, ha detto Verracchia, sta ... ilfattoquotidiano

