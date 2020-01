Conte, elezioni regionali: è la sconfitta di Salvini, avevo previsto il calo della Lega (Di lunedì 27 gennaio 2020) In realtà, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su Salvini, che, quindi ne esce sconfitto, dice il premier. ma in realtà il vero sconfitto è il M5S di cui lui è espressione firenzepost

sole24ore : Perché la vittoria di Bonaccini rafforza il Governo Conte. L’analisi sulle elezioni regionali in Emilia Romagna per… - fattoquotidiano : Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista: “Le spiego la democrazia parlame… - SmorfiaDigitale : Elezioni regionali, Conte contro Salvini: Ha perso lui. Indegno l episodio del c... -